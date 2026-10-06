Мишустин поручил усилить защиту учетных записей на Госуслугах

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Минцифры предстоит проработать дополнительные условия входа на портал и восстановления доступа.

Защиту учетных записей на Госуслугах необходимо усилить, а условия авторизации и восстановления доступа — дополнительно проработать. Такое поручение Минцифры дал председатель правительства России Михаил Мишустин 6 октября на пленарной сессии форума «Цифровые решения».

Премьер подчеркнул, что порталом пользуются уже 120 миллионов человек. Обеспечение надежного хранения их данных он назвал необходимой задачей ведомства.

«Пожалуйста, надо проработать дополнительные условия для входа на платформу или при восстановлении доступа к ней», — сказал глава правительства.

Еще одним направлением работы Мишустин назвал независимые проверки государственных информационных систем на уязвимости. К соответствующей программе Минцифры уже привлечены тысячи исследователей. Они участвуют в тестировании и выявляют недостатки защиты.

За обнаруженные уязвимости предусмотрены вознаграждения, размер которых достигает одного миллиона рублей. По мнению председателя правительства, практику привлечения независимых исследователей к проверке государственных систем необходимо расширять.

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