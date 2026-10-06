«Пока вы не изменитесь»: внук отвернулся от бабушки и проигнорировал новость о раке отца

Фото: 5-tv.ru

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Молодой человек продолжает бесплатно жить со своей девушкой в доме родителя.

Женщина 79 лет рассказала, что ее внук отдалился от семьи и не отреагировал на сообщение о неизлечимом раке отца. Своей историей она поделилась в письме в колонку советов New York Post.

По словам пенсионерки, 24-летний внук, которого она называет Рэйфом, перестал общаться с ней и его отцом около года назад. Раньше, как утверждает автор письма, семья была дружной и проводила много времени вместе.

Сейчас молодой человек и его девушка бесплатно живут в доме ее сына, но разговаривать с родственниками отказываются.

Бабушка пыталась выяснить причину разрыва. В ответ Рэйф говорил, что не хочет иметь с ними ничего общего, пока она и отец не «изменятся». Каких именно перемен он ждет, по словам женщины, внук не объяснил.

Недавно у отца юноши обнаружили неизлечимый рак. Как пишет пенсионерка, врачи считают, что лечение может продлить его жизнь на несколько лет.

Она сообщила об этом внуку, однако ответа не получила. Женщина спросила, стоит ли продолжать попытки наладить контакт или принять его решение.

В ответ ведущая колонки посоветовала сосредоточиться на поддержке заболевшего сына и помочь ему не зацикливаться на конфликте. Она также поставила под сомнение уместность бесплатного проживания взрослого Рэйфа в доме отца при отказе от общения.

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