«Чтобы внушать страх»: Макрон показал кадры испытания новой баллистической ракеты

Фото, видео: YouTube/Министерство вооруженных сил Франции; X/Emmanuel Macron; 5-tv.ru

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Президент Франции лично наблюдал за пуском с борта многоцелевого фрегата.

Президент Франции Эммануэль Макрон показал кадры испытательного пуска новой стратегической баллистической ракеты M51.3 без боевой части. Видео глава государства опубликовал на своей странице в соцсетях.

«Очень немногие страны обладают таким ноу-хау. Этот технический успех является еще одной демонстрацией надежности нашей системы сдерживания», — подписал ролик президент страны.

Ракету запустили с атомной подводной лодки Le Vigilant. За испытанием Макрон наблюдал с борта многоцелевого фрегата Auvergne.

Президент также отметил, что Франция продолжает обновлять силы ядерного сдерживания. В стране строят новые стратегические подводные лодки, а в 2026 году начнется программа создания гиперзвуковых маневрирующих стратегических ракет для воздушной компоненты.

«Чтобы быть свободным, нужно внушать страх. А чтобы внушать страх, нужно быть сильным», — заявил Макрон.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что M51.3 — третья версия французской стратегической баллистической ракеты класса «море — земля». На вооружение она поступила в октябре 2025 года.

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