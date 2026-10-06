Пешеходный переход обрушился в Татарстане после столкновения с грузовиком
Фото, видео: MAX/ГУ МЧС России по Республике Татарстан; 5-tv.ru
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Пострадали два человека.
В Татарстане обрушился пешеходный переход после столкновения с грузовиком. Об этом стало известно из сообщения МЧС по региону в мессенджере МАКС.
Инцидент произошел 6 октября в селе Кощаково во второй половине дня по местному времени, которое совпадает с московским. По данным ведомства, обрушение конструкции произошло в результате дорожной аварии: в мост врезался грузовик.
По предварительной информации, в ДТП пострадали как минимум два человека — водитель транспортного средства и пассажир, находившийся с ним. Госпитализация им не потребовалась.
В МЧС по Татарстану отметили, что после случившегося движение по автомобильной дороге Казань — Шемордан временно ограничили. Организован объезд. В ведомстве порекомендовали водителям пока воздержаться от поездок по участку, где обрушился мост.
Ранее в Волгоградской области в результате ДТП пострадали семь человек. Среди них — четыре ребенка. Авария произошла на 14-м километре автодороги «Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба». Обстоятельства произошедшего выясняются.
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