Лавров: Россия держит ухо востро из-за заявлений НАТО о возможном конфликте

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Москва продолжает выполнять поставленные президентом задачи для обеспечения безопасности страны.

Россия внимательно следит за заявлениями представителей НАТО о возможных планах конфликта с РФ и готова реагировать на угрозы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Восточного Тимора Бендиту Фрейташем.

«Мы слышим, но держим ухо востро, как у нас говорят», — сказал он.

Лавров отметил, что Москва продолжает заниматься задачами, которые поставил президент России Владимир Путин в рамках СВО. По его словам, главная цель — не допустить угроз Российской Федерации со стороны западных соседей.

Министр также обратил внимание на то, что заявления представителей НАТО о возможном нападении на Россию неоднократно менялись. В частности, после российских заявлений по поводу возможной атаки на Калининградскую область генсек НАТО Марк Рютте и постпред США при альянсе Мэттью Уитакер заверили, что у блока нет планов по нападению на Россию.

При этом Лавров напомнил, что НАТО расширяет военное присутствие в разных регионах, в том числе на Дальнем Востоке, а также в Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии.

Глава МИД РФ также привел позицию Владимира Путина о возможной атаке на российскую территорию. По словам Лаврова, глава государства четко заявил, что ответ будет одинаковым в случае удара по Калининградской области или любой другой части страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неприемлемыми любые попытки давления на Калининградскую область. Он отметил, что регион является неотъемлемой частью России, а власти постоянно занимаются вопросами его снабжения и обеспечения.

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