«Могу вернуться к Камилле»: какими словами Карл III разбивал сердце принцессе Диане

The List: Карл III говорил принцессе Диане, что женился на ней ради детей

Фото: www.globallookpress.com/Peter Heimsath

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Она родила ему наследников, а он плюнул ей в душу.

Король Карл III во время брака с принцессой Дианой говорил ей, что никогда ее не любил и женился только ради детей. Об этом рассказал ее бывший дворецкий Пол Баррелл, сообщает The List.

По его словам, о методах, которыми Карл разбивал жене сердце, он узнал от самой Дианы. Бывший дворецкий описывает их брак как союз, основанный на чувстве долга.

«Я никогда тебя не любил. Я женился на тебе только ради детей», — приводит Баррелл слова, которые тогда еще принц Чарльз произнес во время одной из ссор.

Еще один болезненный эпизод, по версии Баррелла, произошел после рождения принца Гарри.

«Теперь у меня есть наследник и запасной вариант, и я могу вернуться к Камилле», — цитирует слова Карла дворецкий.

Сама Диана говорила о кризисе после рождения второго сына в записанных интервью для книги Эндрю Мортона 1992 года. Позднее записи вошли в документальный фильм «Диана: своими словами».

«Внезапно, когда родился Гарри, все рухнуло», — вспоминала принцесса.

Она также рассказывала, что к тому времени знала о возвращении мужа к Камилле.

О похожем признании перед свадьбой написал брат Дианы Чарльз Спенсер в книге «Лебединая песня: Диана, моя сестра» 2026 года. По его версии, Чарльз сказал невесте, что рад жениться, но не влюблен в нее.

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