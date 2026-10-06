Четыре человека погибли, трое ранены в ЛНР в результате атак ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Еще трое получили ранения, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

Четыре человека погибли и трое получили ранения за сутки в результате массированной атаки украинских беспилотников на ЛНР. Под огнем оказались 12 муниципалитетов республики. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в мессенджере МАКС.

В Сватовском муниципальном округе дрон атаковал легковой автомобиль. Водитель погиб на месте, пассажир получил тяжелые травмы. Врачам не удалось спасти его жизнь. При другом ударе по гражданской машине в этом же округе был ранен 63-летний мужчина.

Еще двое водителей погибли при атаках на грузовые автомобили в Станично-Луганском муниципальном округе. На дороге Беловодск — Луганск беспилотник также ударил по грузовику, пострадал находившийся за рулем мужчина. В Рубежном ранение получил мужчина при атаке на «Газель».

В Антрацитовском муниципальном округе под удар попал рейсовый автобус, следовавший по маршруту Фащевка — Красный Луч. Пострадавших нет.

В Лисичанске беспилотник атаковал территорию больницы. Повреждения получили фасад здания и транспортные средства, возник пожар. Пациенты и медицинские работники не пострадали. По словам Пасечника, когда прибывшие сотрудники МЧС тушили возгорание, последовал повторный удар.

«Личный состав успел отойти в укрытие», — отметил глава региона.

Пасечник выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления раненым. Последствия атак устраняют необходимые службы, обстоятельства произошедшего фиксируют следователи регионального управления СК России. По данным главы ЛНР, за сутки средства ПВО и мобильные огневые группы уничтожили над республикой свыше 70 воздушных целей.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.