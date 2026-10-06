AY YOLA и «Город 312» обменяются хитами в шоу «Битве поколений»

Фото: Пресс-служба МУЗ-ТВ

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Кавер на песню «Останусь» понравился ее исполнителям, но вызвал критику Юлии Савичевой.

Группы AY YOLA и «Город 312» встретятся в новом выпуске пятого сезона шоу «Битва поколений: Новый вызов». Музыкальный поединок выйдет на МУЗ-ТВ 10 октября в 17:00. Коллективы исполнят песни о любви, представят собственные версии хитов друг друга и поборются за награду проекта.

Еще до выхода на сцену участники признались во взаимной симпатии. Солистка «Города 312» Диана Макарова рассказала, что давно слушает AY YOLA и особенно любит композицию Homay.

«Я знала эту группу еще до проекта, мне очень нравится песня Homay. У них очень много хороших песен. Я фанатка этой группы», — поделилась она.

Для вокалистки AY YOLA Адель Шайхитдиновой участие в программе станет возможностью исполнить давнюю мечту — спеть песню «Города 312». Правда, прежде она представляла это выступление совсем иначе.

«Я на самом деле всегда мечтала спеть песню группы „Город 312“, для меня она — легенда! Но я всегда об этом мечтала в формате — спеть маме, папе, в караоке. А сегодня я буду петь непосредственно перед группой», — призналась артистка.

Оценивать выступления будут Виктор Дробыш, Юлия Савичева, Вадим Самойлов, Akmal’, Карина Кросс и nkeeei. Ведущим музыкального состязания вновь станет Константин Анисимов.

В раунде «Песня о любви» «Город 312» исполнит хит «Вне зоны доступа». AY YOLA выберет композицию на башкирском языке Ay, bylbylym — о разговоре человека с соловьем, любви, тоске и душевных переживаниях. Выступление особенно тронет Akmal’.

«Я проникся каким-то трепетом, нежностью в вашем исполнении. У меня сегодня екнуло, ничего не могу с этим поделать!» — скажет музыкант.

Юлия Савичева также похвалит коллектив за энергетику и бережную подачу песни. По словам певицы, ей удалось почувствовать смысл композиции, а исполнение вызвало у нее мурашки. Виктор Дробыш, напротив, останется недоволен выбором: продюсеру не хватит музыкального разнообразия.

«Вот вы идете на программу и знаете, что у вас будет раунд про любовь, и неужели нельзя было как-то нас растворить чуть-чуть в другом ритме, оставаясь в своей этнической жизни?» — обратится он к участникам AY YOLA.

Еще больше разногласий вызовет раунд «Кавер на оппонента». «Город 312» представит рок-версию Homay с гитарами и барабанами. AY YOLA переосмыслит «Останусь», добавив в аранжировку звучание курая и домбры.

Сами авторы песен тепло примут выступления соперников. Участник AY YOLA Руслан Шайхитдинов поблагодарит «Город 312» за переданную энергию композиции. Клавишник и вокалист «Города 312» Дмитрий Притула, в свою очередь, отметит музыкальное чутье оппонентов.

«Эти ребята неслучайно появились в музыке, они классно ее чувствуют. Спасибо, ребята! Версия неожиданная, тонкая — нас тронула», — подчеркнет он.

Однако Савичева не разделит его впечатления от новой версии «Останусь».

«Я дико извиняюсь, но, по мне, кавер на „Останусь“ вообще не получился. Для меня это особенная песня, особенное исполнение — и я так расстроилась, когда услышала вот такую версию», — признается певица.

Карина Кросс сочтет, что AY YOLA слишком осторожно подошла к эксперименту. При этом работу «Города 312» она оценит высоко: по ее мнению, коллектив рискнул и удачно справился с задачей.

Какие композиции соперники подготовят для «Золотого раунда» и кто станет победителем, зрители узнают в эфире МУЗ-ТВ 10 октября.

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