Умер американский телепроповедник Джим Баккер

Фото: AP/Chuck Burton/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он был одним из заметных представителей религиозного телевидения в США и создал популярный христианский тематический парк.

Американский телепроповедник Джим Баккер умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщила его супруга Лори Баккер в социальных сетях.

«С разбитым сердцем сообщаю, что мой любимый муж Джим Баккер сегодня вечером ушел домой к Господу. <…> Он был мужем, лучшим другом и человеком, с которым мне выпала честь идти рука об руку через многие этапы жизни и служения», — написала она.

Баккер стал известен благодаря религиозному телевидению. Свой путь он начинал с кукольных представлений в церкви, а в конце 1960-х годов стал работать с вещательной сетью телепроповедника Пэта Робертсона. Позднее Баккер около 15 лет руководил евангелистской организацией PTL.

Он также создал в Южной Каролине христианский тематический парк. Проект быстро набрал популярность. Только в 1986 году его посетили более шести миллионов человек. По числу гостей парк тогда уступал в США лишь Диснейленду и Миру Уолта Диснея.

Однако успешная карьера Баккера закончилась громким скандалом. В 1987 году стало известно о его интимной связи с бывшей помощницей. Вскоре против проповедника выдвинули обвинения в финансовых махинациях. В 1989 году его приговорили к 45 годам тюрьмы по делу о хищении 158 миллионов долларов у прихожан — по нынешнему курсу это около 13,4 миллиарда рублей.

В заключении Баккер провел менее пяти лет, после чего вышел досрочно. Позднее он вернулся на телевидение и продолжил вести религиозные программы.

В 2020 году Баккер оказался ответчиком по иску из-за рекламы средства, которое представлялось как лекарство от коронавируса. В том же году он временно прекратил работу после перенесенного инсульта.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти британского писателя Джеффри Арчера, автора мирового бестселлера «Каин и Авель». Его последняя книга «Адам и Ева» должна выйти в октябре 2026 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.