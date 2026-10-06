Фотографии зовут обратно: женщины лучше помнят путешествия, чем мужчины

Газета.ру: женщины чаще мужчин вспоминают путешествия благодаря запахам и музыке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Некоторые люди, описывая поездку, могут обойтись одним словом.

Случайный запах, знакомая мелодия или вкус еды вызывают воспоминания о путешествиях у 79% опрошенных женщин и 65% мужчин. Об этом сообщила Газета.ру со ссылкой на опрос сервиса бронирования экскурсий. В исследовании участвовала тысяча россиян.

Женщины чаще отмечали, что помнят пережитые в поездке эмоции: 78% против 69% мужчин.

Различия проявились и в деталях. Погоду и природные явления запоминают 64% респонденток и 50% респондентов, примерные даты или сезон — 54% и 46%, разговоры и услышанные истории — 28% и 20% соответственно.

При этом основные составляющие путешествия обе группы сохраняют в памяти почти одинаково. Маршрут помнят 46% мужчин и 45% женщин, еду и напитки — 49% и 47%, достопримечательности — 51% и 52%.

Рассказывая о поездке, мужчины чаще ограничиваются одним словом: так ответили 42% участников против 34% участниц. Женщины чаще описывают атмосферу и свои ощущения — 40% против 28%.

Перечислять города и маршрут предпочитают 15% мужчин и 10% женщин, а показывать фотографии — 7% и 12%. Подробно пересказывают путешествие по 8% представителей обеих групп.

После просмотра снимков вернуться в знакомое место хотят 52% женщин и 39% мужчин. Определенное настроение надолго сохраняется у 32% участниц и 22% участников. Больше узнать о посещенном месте стремятся 20% женщин и 11% мужчин.

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