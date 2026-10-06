Палки и колеса: какие виды спорта помогают при боли в суставах

Ортопед Семиченков: плавание и велосипед помогают при боли в суставах

Фото: © Getty Images/BSIP/Contributor

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Польза занятий зависит от техники движений, температуры и выбора маршрута.

Скандинавская ходьба, плавание и велосипед могут уменьшить нагрузку на суставы и помочь при боли. Об этом хирург, ортопед-травматолог Павел Семиченков рассказал в беседе с Газета.ру.

По словам врача, ходьба с палками задействует до 90% мышц тела и разгружает коленные и тазобедренные суставы, а также пяточные кости. Семиченков рекомендует такую активность пациентам с артрозом коленей, болями в спине и пяточной шпорой.

Однако палки нужно подобрать по росту, а движения выполнять синхронно: простое ношение палок не даст нужного эффекта.

Плавание специалист назначает при восстановлении после травм, выраженной боли и избыточном весе. Оно позволяет укреплять мышцы и разрабатывать суставы без ударной нагрузки.

При этом врач предостерег от занятий в холодной воде: они могут вызвать спазм сосудов и спровоцировать обострение. Температура воды должна быть комфортной.

Для велосипедных прогулок ортопед советует выбирать ровные дороги. Пересеченная местность, прыжки и резкие подъемы повышают травматичность занятий.

При проблемах с поясницей, по его словам, предпочтительнее велотренажер, поскольку он исключает вибрацию от дорожных неровностей.

Семиченков назвал скандинавскую ходьбу базовым вариантом активности, а сочетание плавания и велосипеда — возможным выбором при реабилитации или выраженной боли.

Начинать он рекомендует с небольшой нагрузки и разминки.

«Если сустав болит во время движения — это сигнал, что нагрузка неправильная», — подчеркнул врач.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.