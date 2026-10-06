Октябрь сдвигает сроки? Когда в Москве нужно менять летнюю резину на зимнюю

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Снега автолюбителям ждать не нужно.

Переход на зимние шины в Московском регионе можно запланировать на конец октября или начало ноября. Такой прогноз дала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с Газета.ру.

По словам синоптика, пока автомобилисты могут продолжать ездить на летней резине. Обычно в регионе покрышки меняют в 20-х числах октября, но в этом году ожидается более теплая погода, поэтому сроки могут сдвинуться.

«Менять шины нужно тогда, когда устойчивая среднесуточная температура переходит через отметку плюс пять градусов», — пояснила Позднякова.

Она отметила, что снег к этому времени может еще не выпасть. Однако похолодание уже влияет на эластичность летней резины и становится сигналом для ее замены.

Метеоролог также прокомментировала сообщения о снеге на трассе М-5 и в других регионах. По ее словам, снежный покров в разных частях страны может появляться временно.

Жителям северных и восточных территорий при выборе срока замены шин следует учитывать местные условия и состояние дорог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кроссовер Tenet T7 стал лидером продаж в сегменте SUV в России по итогам сентября. За месяц было реализовано 6,4 тысячи таких автомобилей.

Прежний лидер, Haval Jolion, опустился на вторую позицию с результатом 5,7 тысячи машин. При этом модель сохранила первое место среди иномарок по продажам.

В общем рейтинге новых легковых автомобилей лидировало семейство Lada Granta — 10,8 тысячи проданных машин. Далее расположились Lada Vesta, Tenet T4L, Niva Travel, Niva Legend, Iskra, Belgee X50+ и Mazda CX-5.

Всего в сентябре в России продали 115,1 тысячи новых легковых автомобилей, что на 6,2% меньше показателя за аналогичный месяц прошлого года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.