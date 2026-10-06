Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Подобные решения способны дестабилизировать ситуацию на европейском континенте.

Возможное размещение американской военной базы в Литве Россия будет расценивать как шаг к усилению напряженности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение сейма Литвы отказаться от запрета на размещение в стране ядерного оружия и иностранных военных объектов.

По словам представителя Кремля, появление американской базы означало бы приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам.

«Все-таки военная база — это часть военной инфраструктуры. И если чья-то, собственно, главной страны в НАТО, военная инфраструктура приближается к нашим границам, то, конечно же, это не может восприниматься иначе, как шаг в сторону эскалации напряженности», — сказал Песков.

Он добавил, что подобные решения способны дестабилизировать ситуацию на европейском континенте. Возможное появление военного объекта США в Литве пресс-секретарь президента также назвал существенным усилением напряженности. По словам Пескова, Россия в таком случае будет вынуждена принять меры, которые обеспечат безопасность страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин заявил об особой опасности дальнейшей эскалации международных конфликтов из-за современных вооружений. По его словам, усиление боевых действий и санкционного давления обычно вызывает ответные шаги другой стороны, что ведет к дальнейшему росту противостояния и разрушительных последствий.

Путин отметил, что в арсеналах ведущих держав есть вооружения, способные привести к катастрофическим последствиям для планеты. Президент также подчеркнул, что нельзя быть полностью уверенным в том, что такое оружие никогда не будет применено.

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