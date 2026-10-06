Песков сообщил о подготовке совмещенного формата прямой линии с Путиным

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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При подготовке мероприятия нейросети помогут обрабатывать обращения граждан.

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет в декабре вместе с его ежегодной большой пресс-конференцией. Об этом 6 октября на брифинге сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это будет и прямая линия, и ежегодная большая пресс-конференция главы государства», — пояснил представитель Кремля.

Подготовка уже идет. По словам Пескова, организаторы сохранят формат, применявшийся в предыдущие годы. Еще 4 октября он рассказал об активном использовании нейросетей в этой работе. Представитель Кремля отметил, что отечественные технологии искусственного интеллекта за год заметно продвинулись и смогут обрабатывать больше обращений.

Путин 13 июля подчеркивал, что прямая линия остается живым общением с гражданами, хотя над ее подготовкой трудятся большие команды специалистов. По его словам, поручения по итогам таких разговоров связаны с реальными проблемами людей. Президент назвал их «не болтовней», указав на значение поступающих от россиян обращений.

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