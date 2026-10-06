«Редко бывает праздничным днем»: как Владимир Путин проведет свой день рождения

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

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В Кремле назвали праздник президента «очень-очень личным», несмотря на рабочие планы.

На день рождения Владимира Путина, 7 октября, запланирована серия международных телефонных разговоров и другие мероприятия. Об этом 6 октября на брифинге сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, плотный график редко позволяет главе государства посвятить этот день исключительно празднику. Часть предстоящих звонков будет связана с поздравлениями. Подробности остальных мероприятий Кремль раскроет позднее.

При этом день рождения остается для Путина «очень-очень личным» праздником, подчеркнул Песков. Прежде всего он связан с поздравлениями родных и близких.

В 2025 году российского президента поздравили, в частности, лидеры Туркменистана, Белоруссии и КНДР, главы правительств Армении и Индии, а также патриарх Кирилл. Сердар Бердымухамедов отметил личный вклад Путина в развитие стратегических и дружественных отношений России и Туркменистана.

В день рождения в прошлом году Путин провел в Санкт-Петербурге совещание, на котором начальник Генштаба Валерий Герасимов и командующие группировками войск доложили об обстановке на фронтах. Также президент посетил Петропавловский собор.

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