Фото, видео: © Getty Images/Francois JOURDAN/Contributor; 5-tv.ru

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Именно в дождливую погоду можно заметить то, что в сухой сезон остается незаметным.

Покупать загородный дом или участок лучше осенью. Об этом на женском форуме в Сколково 5-tv.ru рассказала риелтор Юлия Юсова.

Летом участок после нескольких солнечных недель может выглядеть сухим и практически идеальным. Однако с приходом осенних дождей ситуация способна резко измениться. С такой проблемой столкнулась и сама Юсова.

В июле, когда она покупала дачу, территория была сухой и ухоженной, а осенью значительная ее часть оказалась затоплена.

«Покупала в июле, все было сухо, все было хорошо. А сейчас я понимаю, что у меня половина участка затоплена и стоит в воде», — рассказала риелтор.

Поэтому перед покупкой стоит приехать на объект после дождя и внимательно осмотреть территорию. Важно посмотреть, куда уходит вода, не скапливается ли она возле дома и справляется ли дренаж со своей задачей. Не лишним будет проверить и подвал — по его состоянию иногда можно понять, есть ли проблемы с повышенной влажностью.

Юсова также посоветовала не ограничиваться самостоятельным осмотром. По ее словам, перед покупкой дома или участка лучше пригласить специалиста для экспертизы. Он сможет проверить то, что сложно заметить неподготовленному человеку, в том числе обнаружить скрытую плесень.

Кроме состояния самого объекта, важно проверить коммуникации.

Покупателю также необходимо внимательно изучить документы на дом и земельный участок.

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