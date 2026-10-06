Прошло первое заседание суда по разводу звезды «Реальных пацанов» Зои Бербер

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Актриса и ее муж, Максим Белбородов, были в браке с 2024 года.

В Москве состоялось первое заседание о бракоразводном процессе звезды сериала «Реальные пацаны» Зои Бербер с актером Максимом Белбородовым. После слушания адвокаты артистов отказались комментировать ситуацию. Соответствующее видео публикует 5-tv.ru.

После заседания к юристам, представлявшим интересы актеров в суде, подошли журналисты, однако адвокаты напрочь отказались комментировать бракоразводный процесс.

На вопросы о том, дали ли супругам время на примирение, с кем останется общий сын пары и предстоит ли актерам делить имущество, они ответили молчанием.

Заявление о разводе Бербер подала 23 сентября 2026 года. Иск о расторжении брака поступил мировому судье участка № 177 района Раменки. Его подробности не сообщались. Комментарии по поводу развода Бербер и Белбородов пока не дали.

Широкую известность Бербер принесла роль в сериале «Реальные пацаны». Белбородов снимался в таких сериалах, как: «Отель Элеон» и «Мажор». Актеры сыграли свадьбу 7 февраля 2024-го, а в июне того же года у них родился сын, которого назвали Максимом.

Ранее заслуженная артистка Белоруссии Анжелика Агурбаш рассказала, что ей тяжело дался развод с предпринимателем Николаем Агурбашем. По ее словам, мужчина был настоящим абьюзером.

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