Житель Тольятти обвиняется в убийстве и расчленении знакомой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; MAX/Следком-Самара; 5-tv.ru

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Мужчина задушил женщину во время ссоры, а затем попытался скрыть следы преступления.

Житель Тольятти обвиняется в убийстве 55-летней знакомой. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Самарской области.

По версии следствия, в конце сентября мужчина вместе с женщиной находился в гаражном боксе. Между ними произошел конфликт, во время которого обвиняемый задушил знакомую.

Затем мужчина расчленил тело, чтобы скрыть преступление. Фрагменты он разложил по полиэтиленовым пакетам и выбросил в водоем.

«В ходе выяснения отношений между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина задушил женщину. В целях сокрытия следов преступления обвиняемый расчленил тело погибшей», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере МАКС.

Суд по ходатайству следователя избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

Оперативное сопровождение дела осуществляют сотрудники подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Нижегородской области 37-летнего ранее судимого мужчину подозревают в убийстве и расчленении трех женщин. По данным источника, во время конфликта в квартире он до смерти избил свою 47-летнюю сожительницу.

После этого мужчина приехал к ее 18-летней дочери и 77-летней матери и рассказал о произошедшем. Когда женщины собрались обратиться в полицию, подозреваемый, по данным источника, убил и расчленил их. Мужчина попытался вывезти тела, однако был задержан.

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