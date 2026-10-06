Нобелевскую премию по физики присудили Фрэнсису Хальцену

Фото: Reuters/Tom Little

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Его открытие позволит изучать ранее неизвестные космические явления.

Нобелевская премия по физике была присуждена профессору Университета Висконсина Фрэнсису Хальцену. Об этом сообщили на официальном сайте премии.

«За решающий вклад в обсерваторию IceCube и открытие высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения», — уточнили на портале.

Там также пояснили, что Хальцен первым решил использовать лед на Южном полюсе, чтобы отслеживать эти частицы. Под его руководством была построена обсерватория IceCube, оснащенная световыми датчиками. Она позволила зафиксировать высокоэнергетические нейтрино, прилетевшие из глубокого космоса.

«Фрэнсис Халцен возглавил международную команду исследователей и инженеров, которые предоставили нам фантастический инструмент. Его настойчивость и научное видение проложили путь к новому виду астрономии», — отметил председатель Нобелевского комитета по физике Марк Пирс.

Данное открытие позволит изучать ранее неизвестные космические явления.

Нейтрино — это крошечная элементарная частица, которая почти ни с чем не взаимодействует и пронизывает всю вселенную, в том числе и человеческие тела. У нее нет электрического заряда, поэтому она не притягивается и не отталкивается магнитами или другими заряженными частицами. Нейтрино почти не обладает массой, но движется со скоростью, которая лишь немного меньше скорости света.

«Нейтрино с чрезвычайно высокой энергией образуются в тех же средах, что и другие типы частиц. Однако, в отличие от других частиц, нейтрино достигают нас, не меняя направления и не теряя энергию. Это значит, что они могут предоставлять информацию, недоступную каким-либо другим способом», — подчеркнули представители премии.

Нобелевская премия по физике

Нобелевская премия присуждается Шведской королевской академией наук, расположенной в Стокгольме. Комитет по физике состоит из пяти членов жюри, которые избираются академией на три года.

В разное время нобелевскими лауреатами становились: Вильгельм Рентген — за открытие рентгеновского излучения, супруги Мария Склодовская-Кюри и Пьер Кюри — за изучение радиоактивности, Альберт Эйнштейн — за открытие закона фотоэффекта.

Также этой награды удостаивались 12 советских и российских ученых. Например, Павел Черенков, Илья Франк и Игорь Тамм — за открытие излучения заряженных частиц, движущихся со сверхсветовой скоростью, Лев Ландау — за теории конденсированных сред и жидкого гелия, а также Николай Басов и Александр Прохоров — за создание квантового усилителя — мазера.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Нобелевскую премию по медицине получили Карл Дейссерот, Петер Хегеманн и Георг Нагель за создание способа точечно активировать нервные клетки при помощи света.

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