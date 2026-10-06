Обстановка накаляется: небо над Саудовской Аравией рискует стать театром боевых действий

Фото, видео: Reuters/Adel Al Khader; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Группировки хуситов резко нарастили атаки по территории королевства.

Сейчас обстановка на Ближнем Востоке стремительно накаляется. К конфликту в Йемене подключается все больше участников. Сразу две страны договорились экстренно развернуть свои вооруженные силы в Саудовской Аравии, а в это время группировки хуситов резко нарастили атаки по территории королевства. Под огнем — ключевой нефтеперерабатывающий завод и аэропорт Эр-Рияда. Корреспондент «Известий» Мария Забелышинская — о новом витке обострения.

Хрупкое затишье на Ближнем Востоке сменилось оглушающими взрывами. С новой силой разгорелся конфликт между йеменской группировкой «Ансар Аллах» и крупнейшим государством Аравийского полуострова — Саудовской Аравией. Под огонь хуситов попали сразу несколько ключевых нефтяных заводов и объектов компании Saudi Aramco.

Атакованы также международный аэропорт в Эр-Рияде и авиагавань в Абхе. В руководстве группировки предупредили, что небо над Саудовской Аравией станет театром боевых действий.

«Из стремления обеспечить безопасность гражданской авиации и сохранить жизни людей, Координационный центр гуманитарных операций предупреждает все авиакомпании, которые работают в саудовском воздушном пространстве, о том, что оно стало небезопасным», — говорится в сообщении.

Сервис Flightradar показывает, что рейсы над Саудовской Аравией продолжают выполняться. Однако самолеты облетают центральную часть страны и зону на границе с Йеменом. Новую фазу исторического конфликта спровоцировала операция США в Иране. Обстановка на Ближнем Востоке накалилась до предела, и теперь в боевые действия втягиваются и страны за пределами региона. Турция и Пакистан уже объявили о планах перебросить свои войска в Саудовскую Аравию.

«Мы рассмотрели со всех сторон, какого рода поддержка может быть оказана по йеменскому вопросу, в частности для обороны Саудовской Аравии, а также какие шаги могут быть предприняты для урегулирования конфликта мирными средствами и путем диалога», — сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

А пока Эр-Рияд атакует йеменские города, подконтрольные хуситам. Последствия новых ударов увидел корреспондент телеканала «Аль-Маядин» Ахмед Абдель-Рахман.

«Груды обломков и искореженное оборудование — вот все, что осталось от этого гражданского хозяйственного объекта после прямого авиаудара саудовских сил. В Сане расценивают эту агрессию как продолжение атак на гражданскую инфраструктуру и заявляют, что она свидетельствует о неудачах на поле боя», — сказал корреспондент телеканала «Аль-Маядин» Ахмед Абдель-Рахман.

Активные столкновения сейчас идут на побережье Красного моря. Признанные власти Йемена, поддерживаемые Саудовской Аравией, пытаются оттеснить войска группировки с захваченных позиций и освободить Баб-эль-Мандебский пролив — ключевой путь поставок нефти с Ближнего Востока на мировые рынки.

Акватория уже почти месяц находится под контролем «Ансар Аллах». Нестабильная ситуация в Баб-эль-Мандебском проливе станет очередным ударом по энергетике Европы. Для них этот путь стал единственным после перекрытия Ормуза. Из-за американской авантюры в регионе Старому Свету уже приходится высвобождать нефть из чрезвычайных резервов. И пока ситуация только продолжает ухудшаться.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.