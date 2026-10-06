Франция провела испытания новой ядерной ракеты без боезаряда

Фото: Reuters/Sipa USA via Reuters Connect

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Запуск был осуществлен с подводной лодки в присутствии президента Макрона.

Вооруженные силы Франции провели испытательный запуск стратегической баллистической ракеты M51.3 без боезаряда. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец и министерство вооруженных сил республики.

Ракету запустили с подводной лодки Le Vigilant. На испытаниях присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон.

M51.3 является третьей версией стратегической баллистической ракеты M51 класса «море — земля». На вооружение французских сил она поступила в октябре 2025 года. В республике ее появление назвали важным этапом модернизации морского компонента ядерного сдерживания.

M51.3 оснащена новыми океанскими ядерными боеголовками TNO-2. По сравнению с предыдущими версиями ракеты заявлены улучшенные характеристики дальности, точности и способности преодолевать противоракетную оборону.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия готова возобновить диалог с США по вопросам стратегической стабильности и ядерных вооружений. Президент Владимир Путин заявил, что Москва ранее предлагала Вашингтону вернуться к обсуждению этих вопросов и сохраняет готовность к переговорам.

По словам главы государства, Россия продолжает развивать свои ядерные силы, но при этом считает необходимыми механизмы сдерживания и соответствующие договоренности. Путин также отмечал, что модернизация стратегических ядерных сил и других видов вооруженных сил продолжается в рамках государственной программы вооружений.

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