Сохраняйте бдительность: как защититься от телефонных мошенников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Разговор с неизвестным человеком может быстро перейти в давление и требования немедленно выполнить определенные действия.

Неизвестные звонки с требованиями срочно что-либо сделать могут быть частью мошеннической схемы. О том, как распознать такой разговор и защитить свои данные, Life.ru рассказала адвокат, кандидат юридических наук Ольга Поликашина.

По словам юриста, злоумышленники могут представляться сотрудниками правоохранительных органов, медучреждений, управляющих компаний или служб доставки. В качестве предлога они, например, предлагают заменить оборудование для домофона, используя при этом известные им персональные данные человека.

Первое правило — не затягивать разговор. Если собеседник торопит, давит или ведет себя агрессивно, лучше завершить звонок и самостоятельно найти контакты организации на ее официальном сайте. Перезванивать на номер, с которого поступил подозрительный вызов, не следует.

«Самый идеальный вариант — вообще не отвечать на неизвестные звонки. Однако этот вариант не всегда подходит, потому что с неизвестного номера могут звонить и по важному делу», — отметила Поликашина.

Во время разговора нельзя сообщать паспортные данные, СНИЛС, реквизиты банковских карт и коды из СМС. Юрист также советует не включать демонстрацию экрана, не переходить по присланным ссылкам и не устанавливать приложения по просьбе звонящего.

При подозрительном звонке номер рекомендуется заблокировать. О нем также можно сообщить оператору связи — у компаний есть технические возможности для выявления и блокировки мошеннических номеров.

Еще одна важная мера — не принимать решения под давлением. Если собеседник сообщает о проблеме и требует немедленных действий, стоит прервать разговор и обсудить ситуацию с близкими.

Если человек уже выполнил указания злоумышленников, необходимо как можно быстрее сменить пароль от Госуслуг, заблокировать банковские карты и связаться с банком для проверки и возможной отмены подозрительных операций. При установке неизвестной программы юрист советует удалить ее и отключить интернет на телефоне.

О произошедшем также следует сообщить в правоохранительные органы. При обращении важно передать номер, с которого поступил звонок, и написать заявление. Поликашина призвала сохранять бдительность и не поддаваться панике во время подобных разговоров.

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