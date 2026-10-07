Едкий шлейф: почему запах чеснока долго сохраняется на коже

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Многое зависит от индивидуальных особенностей организма человека и способа приготовления данного продукта.

Запах чеснока может сохраняться на коже несколько дней. Об этом изданию Life.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Эксперт пояснила, что характерный запах этого продукта связан с сернистыми соединениями. Когда человек повреждает целостность чеснока, жует или режет, запускается процесс образования аллицина. Но во время термической обработки фермент, который участвует в этом процессе, разрушается. Именно поэтому запах приготовленного чеснока не столь ярко выражен.

«У некоторых два-три зубчика чеснока могут выветриться, пусть и не до конца, за 12 часов. А у кого-то запах может держаться двое или трое суток и проявляться на коже, например, когда человек потеет», — отметила Соломатина.

Она пояснила, что продолжительность запаха на теле зависит от индивидуальных особенностей обмена веществ в организме. Также на это влияют объем съеденного продукта, способ его приготовление и даже «молодость» зубчиков.

Запах сохраняется из-за того, что пахучие вещества чеснока попадают в кровоток. А затем выделяются с дыханием или через кожу. Именно поэтому после употребления чеснока просто почистить зубы мало.

В этом могут помочь занятия физической активностью, прогулки на свежем воздухе и достаточное количество выпитой воды, уточнила диетолог. Также существуют продукты, которые могут уменьшить характерный для чеснока запах. К ним относятся молоко и зелень. Но чтобы эффект был замечен, необходимо съесть целый пучок петрушки или перекрутить его в смузи.

Также помочь могут зеленый чай, ягодные морсы и вода с лимоном. Но и с их учетом скорость исчезновения чесночного запаха зависит от индивидуальных особенностей организма каждого человека.

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