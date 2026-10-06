Российские войска освободили Голубково в Запорожской области

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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На этом направлении, по данным ведомства, украинские подразделения потеряли более 240 военнослужащих.

Населенный пункт Голубково в Запорожской области перешел под контроль российских войск. Об этом 6 октября сообщило Министерство обороны РФ. По информации военных, его заняли подразделения группировки «Восток», продолжающие продвижение в глубину украинской обороны.

«В результате решительных действий освободили населенный пункт Голубково Запорожской области», — говорится в сообщении министерства.

В сводке также приведены сведения об ударах по подразделениям Вооруженных сил Украины в двух областях. В Днепропетровской области российские военные поразили цели в районах Дибровы и Ивановки, в Запорожской — возле Вольнянки и Общего.

Потери украинских боевиков на этом направлении, согласно данным Минобороны, превысили 240 военнослужащих. Помимо этого, министерство сообщило об уничтожении одной боевой бронированной машины, семи автомобилей и одного орудия полевой артиллерии.

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