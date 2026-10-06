Грозит очень многим: кто больше всего рискует заболеть раком желудка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Обратить внимание на свое здоровье нужно не только тем, кто любит острое.

Кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин перечислил категории людей, наиболее уязвимых перед раком желудка. Об этом сообщает aif.ru.

Поводом для разговора стало известие о кончине психотерапевта Анатолия Кашпировского. Он ушел из жизни в возрасте 87 лет. Незадолго до смерти у него диагностировали рак желудка.

«Рак желудка в основном встречается у пожилых. С возрастом иммунная система работает хуже, клетки плохо контролируются, к тому же накапливается негативный эффект от неправильного питания и курения. В целом факторов много», — отметил специалист.

Эксперт также добавил, что некоторые виды опухолей преимущественно развиваются у молодых пациентов.

«Есть опухоли, которые определяются генетическими особенностями или вирусными повреждениями, они быстро делятся и растут, например лимфомы. Это обычно характерно для более молодых», — уточнил он.

По словам Черемушкина, повышенный риск рака желудка наблюдается у курящих и у тех, кто часто ест острую, соленую и пряную пищу. Такая еда раздражает слизистую желудка и вызывает хроническое воспаление.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прощание с телеведущим и врачом-терапевтом Анатолием Кашпировским запланировано на 8 октября в Москве. Церемония пройдет в Большом зале Троекуровского кладбища и начнется в 12:00. Погребение организуют отдельно — в закрытом формате. Представитель семьи уточнил, что место захоронения не раскроют.

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