Не аргумент: банк попытался использовать дело Долиной в споре с клиенткой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Финансовое учреждение хотело заставить жительницу Петербурга выплатить 180 тысяч рублей, которые взяли в кредит мошенники.

Суд отказал банку в пересмотре решения об аннулировании кредита после ссылки на судебную практику по делу народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

Спор начался, когда жительница Санкт-Петербурга обнаружила кредит на свое имя на 180 тысяч рублей. Она заявила, что не заключала договор и не получала деньги.

Женщина обратилась в полицию, а затем потребовала признать сделку недействительной через суд.

При разбирательстве установили, что для оформления кредита использовали устройство, с которого клиентка прежде не заходила в банковскую систему. Также в процессе изменили привязанный к ней номер телефона.

Суд аннулировал договор и освободил женщину от обязательств. С банка взыскали десять тысяч рублей компенсации морального вреда, пять тысяч рублей штрафа и 24 тысячи рублей судебных расходов.

Кредитная организация оспаривала решение, указывая, что доступ к счету получили с помощью логина, пароля и одноразовых кодов, которые должны были находиться у клиентки.

Позднее банк попросил пересмотреть спор по новым обстоятельствам: таким основанием он счел определение Верховного суда по делу Долиной.

Однако суд указал, что само по себе это определение не позволяет пересмотреть вступившее в силу решение. Фактического совпадения между обстоятельствами кредитного спора и делом певицы суд также не обнаружил.

Дело Долиной связано с продажей ее квартиры в Хамовниках. С апреля по июль 2024 года мошенники представлялись сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга и убеждали певицу, что она участвует в «спецоперации». В результате артистка продала недвижимость предпринимательнице Полине Лурье за 112 миллионов рублей.

Позднее Долина оспорила сделку в суде и вернула право собственности на квартиру. Однако в декабре 2025 года Верховный суд РФ отменил решения нижестоящих инстанций и признал собственницей Лурье.

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