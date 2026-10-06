Умер актер Василий Попов, известный по фильму «Атака»
Фото: Кадр из х/ф «Атака», реж.: Игорь Николаев, 1986г.
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О кончине артиста сообщили в Новомосковском филиале Тульского театра драмы.
Актер Василий Попов скончался 3 октября на 79-м году жизни. Сообщение о его смерти руководство Новомосковского филиала Тульского академического театра драмы имени М. Горького опубликовало 6 октября.
«С тяжелым сердцем сообщает, что 3 октября 2026 года на 79-м году жизни не стало нашего коллеги и замечательного артиста Василия Васильевича Попова», — говорится в обращении коллектива.
Зрителям Попов известен по фильму «Атака». Причина смерти, дата и место прощания в приведенном сообщении не указаны.
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