Умер актер Василий Попов, известный по фильму «Атака»

Фото: Кадр из х/ф «Атака», реж.: Игорь Николаев, 1986г.

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О кончине артиста сообщили в Новомосковском филиале Тульского театра драмы.

Актер Василий Попов скончался 3 октября на 79-м году жизни. Сообщение о его смерти руководство Новомосковского филиала Тульского академического театра драмы имени М. Горького опубликовало 6 октября.

«С тяжелым сердцем сообщает, что 3 октября 2026 года на 79-м году жизни не стало нашего коллеги и замечательного артиста Василия Васильевича Попова», — говорится в обращении коллектива.

Зрителям Попов известен по фильму «Атака». Причина смерти, дата и место прощания в приведенном сообщении не указаны.

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