«Говорила то, что хотели слышать»: звезда «Папиных дочек» о детских интервью

Фото: Instagram*/toosad_katerinas

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Екатерина Старшова начала регулярно общаться с журналистами еще в пятилетнем возрасте.

Актриса Екатерина Старшова, известная по роли Пуговки в сериале «Папины дочки», призналась, что многие ее интервью в детстве не отражали того, что она думала на самом деле. Об этом она сообщила в социальных сетях.

По словам актрисы, с ранних лет она участвовала во множестве проектов, где ей регулярно задавали примерно одинаковые вопросы. Чтобы быстро и складно отвечать в кадре, Старшова постепенно выработала готовые формулировки.

«Большинство интервью, скорее всего, вранье. <…> У меня в детстве было много проектов, на которых мне всегда задавали вопросы. И нужно было что-то отвечать. И желательно быстро. И емко. И складно. Не совсем простая задача, особенно, когда тебе пять», — поделилась Екатерина.

Фото, видео: Legion-Media/Persona Stars/017; Instagram*/toosad_katerinas; 5-tv.ru

Она отметила, что со временем привыкла говорить то, что окружающим будет приятно и интересно услышать, а не то, что действительно думает.

«В итоге я постепенно привыкла отвечать то, что всем будет приятно и интересно слышать, а не то, что я думаю на самом деле», — призналась актриса.

По словам Старшовой, такая привычка со временем привела к тому, что она перестала вникать в вопросы и доверять собственным ответам, в том числе в разговорах с самой собой.

«Я думаю, что пусть лучше ответы будут нечеткие и нежелательные, но зато будет шанс, что они настоящие», — заключила она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Екатерина Старшова успела выйти замуж и развестись. По словам артистки, брак был связан с правилами проживания на круизном лайнере, где она выступала как фигуристка. Совместное проживание партнеров на судне разрешено только официальным супругам.

Избранником Старшовой стал 28-летний фигурист и артист цирка Василий Галанкин. Он входит в труппу международной компании Willy Bietak Productions, занимающейся постановкой ледовых шоу.

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