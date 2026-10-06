Кто и зачем? Голову медведя оставили во дворе дома в Ангарске
Голову медведя оставили во дворе дома в Ангарске
Фото: www.globallookpress.com/Thomas Sbampato
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Останки животного лежали на пне.
Голову медведя обнаружили во дворе жилого дома в Ангарске Иркутской области. Полиция начала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
«Полицейские проводят проверку по факту обнаружения медвежьей головы во дворе жилого дома», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Сотрудники устанавливают, кто принес фрагмент животного в общественное место и с какой целью его оставили.
В МВД отметили, что такие действия могут расцениваться как нарушение общественного порядка. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
В конце лета и начале осени в ряде российских регионов сообщалось о выходах медведей к людям. Хищники появлялись на жилых улицах, дачных участках и территориях школ. В некоторых субъектах вводили режим повышенной готовности.
Представители Минприроды связывали нападения с ростом численности медведей, нехваткой кормов и потерей страха перед человеком. Зоологи также отмечали стремление животных искать пищу на помойках.
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