Сменился любимый кроссовер: рейтинг автомобилей-бестселлеров в России

Tenet T7 стал самым продаваемым кроссовером в России в сентябре

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Общим лидером отечественного рынка в сентябре осталось семейство Lada Granta.

Кроссовер Tenet T7 стал самым продаваемым автомобилем в сегменте SUV в России по итогам сентября. Его продажи достигли 6,4 тысячи экземпляров. Об этом говорится в отчете агентства «Автостат», данные есть в распоряжении «Известий».

Прежний лидер среди кроссоверов, Haval Jolion, уступил ему одну позицию. За месяц россияне купили 5,7 тысячи этих автомобилей. При этом модель сохранила первое место по продажам среди иномарок.

Во всем рейтинге новых легковых машин по-прежнему лидирует семейство Lada Granta, включая автомобили, созданные на его базе. В сентябре было продано 10,8 тысячи экземпляров.

Четвертое место заняло семейство Lada Vesta с результатом 5,4 тысячи машин. Пятерку лидеров замкнул кроссовер Tenet T4L — 4,4 тысячи проданных автомобилей.

Следующие три позиции достались моделям Lada. Покупатели приобрели 3,4 тысячи внедорожников Niva Travel, 3,2 тысячи Niva Legend и столько же автомобилей семейства Iskra.

На девятой строчке оказался Belgee X50+ с результатом три тысячи машин. Десятку завершила Mazda CX-5: продажи кроссовера, официально не представленного на российском рынке, составили 2,9 тысячи экземпляров.

Всего в сентябре 2026 года в России продали 115,1 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 6,2% меньше, чем за тот же месяц прошлого года.

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