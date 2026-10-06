ФСБ показала кадры задержания подозреваемого в подготовке подрыва под Тамбовом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Фигурант признался в планировании диверсии.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала кадры задержания жителя Тамбовской области, которого подозревают в подготовке подрыва. Видео предоставил Центр общественных связей ФСБ России.

Мужчина 1971 года рождения, как утверждает ведомство, самостоятельно вышел через Telegram на представителя украинских спецслужб и согласился выполнить задание. Для подготовки он обследовал территорию возле предприятия.

Затем фигурант запросил у куратора взрывчатое вещество либо готовую мину, которую планировал использовать для сборки самодельного взрывного устройства.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Задержанный признался в планировании диверсии.

Силовики также проверяют подозреваемого на возможную причастность к государственной измене. Кроме того, устанавливаются другие возможные эпизоды его противоправной деятельности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ задержали в Крыму мужчину 1992 года рождения, которого подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. По данным ведомства, он самостоятельно вышел на связь с администратором тематической группы и предложил помощь. В дальнейшем мужчина, как утверждает ФСБ, по заданию кураторов снимал подразделения ПВО, передавал координаты и маршруты передвижения военной техники, а также сведения о расположении российских военнослужащих.

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