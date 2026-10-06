Посуду перемывала сама: женщина наняла уборщиц, которые выкинули все ее вещи

Yahoo: женщина наняла уборщиц, которые выкинули все ее вещи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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В клининговой лишь компании пожали плечами и потребовали деньги.

Включенную конфорку плиты и два мусорных мешка со своими вещами обнаружила после уборки пользовательница TikTok. По ее словам, она наняла уборщиц из клининга, чтобы привести в порядок захламленную квартиру. Об этом сообщило Yahoo.

Клиентка уже обращалась в эту службу, однако каждый раз к ней приезжали разные сотрудники. Вернувшись с работы после очередной уборки, она почувствовала запах газа еще на лестнице.

На кухне оказалась включена на полную мощность конфорка. Из-за запаха газа у нее заболела голова.

Затем клиентка заметила, что столовые приборы остались жирными и их пришлось перемывать. Не найдя сумочку, устройство белого шума, книгу и настольную лампу, она заглянула в два мусорных мешка, оставленных внизу.

По ее словам, внутри находились бумаги, посуда, подарочные пакеты из шкафа и продукты, включая целый брусок сливочного масла. Среди выброшенной посуды она назвала миску из жаропрочного стекла и столовые приборы.

«Зачем тебе выбрасывать чью-то сумочку?» — возмутилась женщина.

Клиентка опубликовала скриншоты переписки с владельцем компании и перечислила свои претензии. Позднее она рассказала, что ей предложили сделать скидку и заплатить за уборку всего 150 долларов (около 13 тысяч рублей). Но такой вариант ее не устроил.

Некоторые комментаторы предположили попытку кражи вещей. Однако женщина на эту версию ничего не ответила.

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