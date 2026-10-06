Yahoo: девушку уволили на второй день работы из-за неизвестной родственницы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Ради нового места сотрудница досрочно ушла из компании, которой посвятила три года.

Переход на новое место работы обернулся неожиданным увольнением для пользовательницы TikTok по имени Дженна. Она ушла с прежней должности после трех лет работы, но уже на следующий день после выхода на новое место узнала о странной причине увольнения. Об этом сообщило Yahoo.

Дженна рассказала о случившемся в видео, которое записала в машине после разговора с руководством. По ее словам, на прежней работе она трудилась около трех лет, однако решила, что пришло время для перемен.

Женщина предупредила работодателя об уходе за две недели и нашла новую должность. Однако будущий руководитель попросил ее выйти раньше.

Дженна согласилась и решила не отрабатывать оставшиеся две недели на прежнем месте, чтобы быстрее приступить к новым обязанностям.

Первый рабочий день прошел неожиданно быстро. По словам Дженны, руководитель предложила ей уйти домой раньше.

Однако на следующий день перед началом смены менеджер попросил ее не приступать к работе и поговорить отдельно. Именно тогда женщина услышала неожиданное объяснение.

«Нам придется тебя уволить, ты родственница Аманды», — пересказала Дженна слова руководителя.

Кто такая Аманда и почему ее связь с Дженной стала причиной увольнения, сама девушка не знает. Она призналась, что ситуация стала для нее сильным потрясением: ради новой работы она уже отказалась от прежнего места, где проработала несколько лет.

История вызвала вопросы у пользователей соцсети, однако подробностей о загадочной Аманде и обстоятельствах решения руководства Дженна не раскрыла.

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