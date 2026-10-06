Почти гуманитарная катастрофа: села в Сибири остались без продуктов

Фото, видео: www.globallookpress.com/Zamir Usmanov; 5-tv.ru

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Сложилась критическая ситуация с северным завозом: товары не смогли доставить по воде.

Литр молока за тысячу рублей. И это — суровая реальность для жителей отдаленных сел Красноярского края. Там сложилась критическая ситуация с северным завозом. В магазинах заканчиваются продукты первой необходимости. В этом сезоне их попросту не смогли завести по воде — из-за обмеления рек. В населенные пункты направили самолеты. Но они не способны перевезти необходимые запасы.

Этой историей поделились зрители Пятого канала. А если и вы стали свидетелем происшествия, или чего-то экстраординарного — написать нам можно через форму обратной связи. Она доступна по QR-коду, который будет на экране в течение всего следующего сюжета.

Почему местные чиновники оказались не готовы к дефициту продуктов? И как собираются решать проблему? Узнал корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

Жители поселка Тура приходят в магазины и уходят ни с чем — эксклюзивные кадры шопинга по-«северному» прислали в редакцию «Известий».

— Отсутствует как таковая колбаса, кондитерка, конфеты, молочка. Все отсутствует. Один кошачий корм и бытовая химия.

Ситуацию местные называют близкой к гуманитарной катастрофе. Чем меньше товаров на полках, тем дороже становится то, что осталось. Суммы на ценниках больше похожи на чью-то опечатку. Больше тысячи рублей — за килограмм моркови. Почти столько же придется заплатить за одну бутылку молока.

«Ну, если морковка за 1200 за килограмм, то это нужно как минимум получать 150 тысяч рублей, чтобы прокормить семью», — сказал житель Туры Валентин Иванов.

Склады пустые, на прилавки выкладывают все, что осталось.

«В принципе нет ничего. Чем кормить маленьких детей? Нет детского питания, нет пюре», — сказала предприниматель Ольга Смелякова.

С нехваткой продуктов уже столкнулись школы, детские сады и больницы. Тура и еще несколько поселков в Эвенкии оказались в продовольственной блокаде — больше шести тысяч человек. Круглогодичной автомобильной или железной дороги сюда нет. Основной путь доставки грузов — по воде.

Ежегодно по реке Нижняя Тунгуска перевозят больше 20 тысяч тонн сухих грузов, примерно 700 тонн — это товары для населения. Продукты загружают на огромные баржи в Красноярске и развозят по воде в поселки на севере края. Но в этом году река не справилась со своей ролью.

Жаркое лето. Уровень воды в Нижней Тунгуске резко упал. И там, где должен идти грузовой флот, теперь мелководье.

«Весь малый флот, какой речной был, никто не смог подняться, все находятся под большим порогом. И наш осенний караван полностью, весь завоз сорван», — сказал житель Туры Вячеслав Исаченко.

Полноценное речное снабжение остановилось больше двух месяцев назад. Сначала с полок исчезли отдельные позиции. Теперь речь идет уже о базовых продуктах питания.

«Поскольку сейчас жители жалуются и на то, что не хватает там муки, то есть таких продуктов, которые можно было завезти по зимнику заранее. Вот здесь, видимо, это уже просчеты планирования», — сказала профессор МГИМО, доктор экономических наук, член общественного совета при Минвостокразвития России Юлия Зворыкина.

Пока дефицитные продукты предприниматели начали завозить самолетами, но этого недостаточно. Причем доставка по воздуху дороже, чем по воде: за каждый килограмм груза авиакомпании берут с предпринимателей по 800 рублей. Краевые власти начали субсидировать авиарейсы, чтобы хоть как-то заморозить цены.

«В сентябре пять таких авиарейсов уже было выполнено. Сейчас, в зависимости от гидрологической обстановки, будут приниматься решения по дальнейшей организации», — сказал руководитель агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края Антон Нарчуганов.

Однако полностью заменить речной завоз субсидированными рейсами просто невозможно.

«Ставили такой вопрос, что поставьте нам датированные спецрейсы. Нам не нужны бесплатные самолеты, которые там два или три самолета до декабря собираются выделить администрация. Ну привезут они там эти, грубо, десять тонн овощей. Ну что такое десять тонн овощей?» — сказала предприниматель Ирина Машкина.

«Следующая полноценная доставка продуктов будет осуществляться по автозимнику Красноярск-Курас. Но, опять же, это будет не ранее 20-х чисел декабря. Если зима будет сурово холодной, автозимник откроется, возможно, раньше», — сказал предприниматель, житель Туры Денис Макшеев.

Но и здесь все решает погода. Октябрь, по прогнозам, будет теплым. Если лед не наберет нужной толщины, грузовики не смогут выйти на маршрут. Тогда полноценный завоз может начаться только в январе.

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