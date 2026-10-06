Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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Желая нанести РФ стратегическое поражение, Украина и страны, которые ее поддерживают, готовы пойти на любые меры.

Запад намеренно умалчивает об ущербе экологии Черного моря от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как приемлет любые методы в борьбе с Россией. Об этом заявил посол по особым поручениям, спецпредставитель министра иностранных дел РФ по вопросам климата Сергей Кононученко в интервью РИА Новости.

«Молчание западных стран (об экологических последствиях украинских атак. — Прим ред.) вполне закономерно», — сказал дипломат.

Сергей Кононученко добавил, что, желая сломить Россию, Запад не гнушается использовать любые средства для достижения цели. На этом фоне те, кто поддерживает главу киевского режима Владимира Зеленского не особо задумываются о том, какой вред они наносят природе региона.

Также, комментируя данную тему, дипломат сказал, что в этом вопросе Запад, скорее всего, придерживается своего старого принципа: «вы не понимаете — это другое».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что киевские власти начали первыми наносить удары в Черном море по российским танкерам, которые перевозили мирные грузы. Тем самым они открыли ящик Пандоры — Москва начала отвечать.

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