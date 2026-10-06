Один человек погиб в результате атаки украинских беспилотников в Подмосковье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Всего над областью было сбито 185 дронов ВСУ.

В результате ночной атаки украинских беспилотников на Подмосковье погиб один человек. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьев на своем канале в мессенджере МАКС.

«К сожалению, есть погибший. В поселке Радумля Солнечногорского округа в результате атаки погиб 20-летний мужчина. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким. Сил семье пережить эту тяжелую утрату», — написал глава региона.

Он также добавил, что еще шесть человек пострадали от действий противника. В Истре два местных жителя были госпитализированы, одному из них требуется хирургическое вмешательство. В Покровском в больницу был доставлен мужчина с осколочными ранениями. В Домодедовском округе трем жителям также потребовалась помощь медиков, но от госпитализации они отказались.

В Истре повреждены десять домов, а также хозяйственные постройки и два автомобиля. В деревне Покровское пострадал фасад и остекление одного из домов.

Всего Московскую область попытались атаковать 185 беспилотников в 16 муниципалитетах. Последствия произошедшего устраняют, жителям оказывают необходимую помощь. На местах работают сотрудники экстренных служб.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате падения обломков дронов ВСУ у остановки общественного транспорта на улице Энгельса в Курске пострадали шесть человек.

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