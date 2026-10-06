«Кого из детей обнять первым?» — Пассажирка Flydubai о моменте падения самолета
Daily Mail: пассажирка Flydubai боялась за дочерей при падении самолета
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Женщина пыталась успокоить дочерей, пока другие пытались успокоить пилотов.
Пассажирка рейса Flydubai Литал Хиршл-Шахар рассказала, что во время резкого снижения самолета боялась за детей и не знала, кого из них обнять первым. Об этом сообщает Daily Mail.
Boeing 737 Max следовал в Тель-Авив, когда его попытался захватить один из пилотов. Женщина сидела с дочерьми в десятом ряду.
По ее словам, она старалась сохранять спокойствие ради девочек, хотя сама чувствовала приближение смерти и с трудом дышала. Дети заметили, что мать побледнела.
«Что я могу сделать? Кого мне взять на руки первым? Чью руку взять первой? Кого мне обнять?» — вспоминала 38-летняя Хиршл-Шахар.
На борту во время инцидента находились более 180 человек. Другая пассажирка, Тали Манес, рассказала, что услышала громкие удары со стороны кабины, когда вела шестилетнюю дочь в туалет.
Второго пилота Хамама аль-Хаммами обвиняют в нападении с топором на капитана Смита Маччхара и попытке разбить самолет. Во время снижения несколько пассажиров направились в кабину, чтобы остановить второго пилота.
Два пилота, летевшие в салоне вне службы, помогли посадить самолет в Табуке на северо-западе Саудовской Аравии.
Хиршл-Шахар призналась, что крики, звучавшие на борту, она не может забыть.
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