Против двоих подростков в Кузбассе возбудили уголовное дело о диверсии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Они подожгли объект железнодорожной транспортной инфраструктуры.

В Кузбассе против двоих 15-летних подростков возбудили уголовное дело о диверсии. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) по Кемеровской области.

По данным правоохранителей, двое школьников вступили в переписку с неустановленным лицом в мессенджере Telegram. За денежное вознаграждение подозреваемые согласились совершить поджог объекта железнодорожной транспортной инфраструктуры на перегоне станций «Судженка — Анжерская».

Свои действия школьники фиксировали на видео. После совершения преступления фигуранты отправили запись куратору.

Подростков задержали. Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

В СК напомнили, что уголовная ответственность по статье «Диверсия» наступает с 14 лет и предусматривает суровое наказание, в том числе лишение свободы на длительный срок.

Ранее суд приговорил жителя Краснодарского края Артема Борщева к 12 годам лишения свободы за три диверсии. В начале 2025 года осужденный искал подработку и откликнулся на анонимное объявление. Ему предложили за деньги поджигать важные объекты. Он согласился. Сначала осужденный сжег вышку сотовой связи в Республике Адыгея, затем поджог трансформаторную подстанцию в Краснодаре и пост, который обеспечивал работу контактной сети ж/д транспорта.

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