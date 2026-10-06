Уголовное дело возбудили по факту жесткой посадки вертолета Ми-8 на Камчатке

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько; Восточное МСУТ СК России; 5-tv.ru

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Следствие рассматривает две версии произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России на своем канале в мессенджере МАКС.

Дело было возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба».

Вертолет выполнял полет по маршруту: посадочная площадка «Излучина» — река Жупанова. Жесткую посадку он совершил недалеко от конечного пункта назначения в районе реки Жупаново Елизовского района. В результате происшествия Ми-8 завалился на бок и получил повреждения.

На борту вертолета находилось три члена экипажа, никто из них не пострадал.

«Следователями и следователями-криминалистами СК России проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего», — уточнили в ведомстве.

Правоохранительные органы рассматривают две версии того, что стало причиной происшествия. По первой, к жесткой посадке привела техническая неисправность воздушного судна. По второй, инцидент произошел из-за нарушений правил пилотирования.

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