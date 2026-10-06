Боялся его: Зверев рассказал, почему не приехал на похороны Соседова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Музыкальный критик звонил стилисту по ночам.

Стилист Сергей Зверев не приехал на похороны музыкального критика Сергея Соседова, поскольку после череды смертей родственников ему тяжело присутствовать на прощаниях. Об этом он рассказал в программе на федеральном канале.

По словам Зверева, в 2025 году умер его двоюродный брат Владимир, с которым они в детстве сидели за одной партой. На следующий день после похорон скончался отец кузена. Позднее на СВО погибли племянники стилиста Андрей и Игорь.

«Я могу назвать еще десять похорон. Ресурсы когда-то заканчиваются. Смотреть на это невозможно», — признался он.

Зверев также вспомнил, что прежде побаивался Соседова из-за его резких оценок. Однако критик неожиданно похвалил его.

Во время их последней совместной поездки на гастроли они хорошо поговорили на фуршете. По словам стилиста, Соседов вел неожиданно скромно.

«Он мне звонил по ночам, интеллигентно на меня наезжал — говорил, что не нужно ждать, когда кто-то позвонит, сейчас другое время, нужно самому звонить», — отметил Зверев.

Соседов приехал в Нерюнгри, чтобы возглавить жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока-2026». В гостинице он упал на лестнице и получил тяжелую травму головы.

Ведущий умер во время операции в возрасте 58 лет. Судмедэксперты установили перелом основания черепа, кровоизлияние и отек мозга.

Прощание с Соседовым состоялось 30 сентября в Большом зале Троекуровского кладбища. Его похоронили на Перепечинском кладбище рядом с отцом.

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