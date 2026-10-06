Ученые воссоздали первые моменты Вселенной и нашли то, что не ожидали

Фото: 5-tv.ru

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Необычное поведение частиц может помочь понять, как возникла материя.

Ученые воссоздали условия, похожие на те, что существовали вскоре после Большого взрыва, и обнаружили неожиданную закономерность. Для этого физики сталкивали ядра золота на коллайдере RHIC в Брукхейвенской национальной лаборатории в США, сообщает Live Science.

В первые микросекунды существования Вселенную заполняла горячая смесь кварков и глюонов — частиц, из которых состоят протоны и нейтроны. Исследователи хотят выяснить, как эта смесь остывала и превращалась в привычную нам материю.

Команда изучила около миллиарда столкновений при разных энергиях. Физики наблюдали, как образовавшиеся частицы разлетаются в стороны, и проверяли, насколько согласованно меняется их движение. Эти измерения помогают понять, как колеблются температура и скорость расширения горячего вещества.

Ученые ожидали плавных изменений. Вместо этого при наиболее лобовых столкновениях показатель сначала снижался, а затем снова рос.

Отклонение оказалось достаточно выраженным, чтобы его было трудно объяснить случайностью. Компьютерная модель без учета критической точки показала общую тенденцию, но не воспроизвела этот спад.

Обнаруженная особенность может быть признаком критической точки — условий, при которых меняется характер перехода между обычной ядерной материей и кварк-глюонной плазмой.

По предположениям теоретиков, плавное преобразование при определенных условиях сменяется резким.

Однако соавтор работы Рутик Маникандхан из Университета штата Огайо подчеркнул: результат пока не доказывает существования такой точки.

Необычное поведение частиц может иметь другие причины. Теперь команда сравнит данные с расчетами и другими измерениями. Совпадение независимых результатов поможет проверить предположение.

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