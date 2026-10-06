Умер актер, сыгравший в фильме «Михайло Ломоносов», Максим Ивашкин
ТАСС: актер Максим Ивашкин скончался на 54 году жизни
Фото: Кадр из сериала «Михайло Ломоносов», 1984 г.
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В кино он начал сниматься, будучи ребенком.
Советский актер, получивший известность благодаря роли в фильме «Михайло Ломоносов», Максим Ивашкин скончался на 54 году жизни. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на близких артиста.
Максима Ивашкина не стало 4 октября. Причина его смерти не раскрывается.
«Максим скончался вчера», — сказал собеседник агентства в беседе с журналистом.
Дата и место похорон также пока неизвестны.
Зрителям Максим Ивашкин запомнился по работам в кино, в которых снялся еще подростком. В 11 лет, в 1983 году, актер сыграл в картине «Детский сад», а в 12 — в исторической многосерийной драме «Михайло Ломоносов». В ней он исполнил роль Василия Зуева. После съемок в «Михайло Ломоносове» в кино актер больше не снимался — Ивашкин стал частью труппы театра Бориса Покровского.
Позднее он получил образование в Российской академии имени Гнесиных.
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