Авиаудары по Йемену: разрушена фабрика, погибли женщины и дети

Фото, видео: www.globallookpress.com/Mohammed Mohammed; 5-tv.ru

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Саудовской Аравии потребовалась военная поддержка сразу двух стран, чтобы усилить наступление на хуситов.

Чтобы усилить наступление на хуситов, Саудовской Аравии потребовалась военная поддержка сразу двух государств. На экстренном заседании оборонного комитета Мекканского соглашения о коллективной защите стороны договорились о развертывании на территории королевства контингентов из Турции и Пакистана. При этом помимо наземных операций Эр-Рияд не прекращает удары по столице Йемена.

При этом помимо наземных операций Эр-Рияд не прекращает удары по столице Йемена. О том, что сейчас происходит в самой Сане — в материале корреспондента канала «Аль-Маядин» Ахмеда Абдельрахмана для «Известий»

После сообщения о захвате контроля над городом Ат-Турба — административным центром района Аш-Шамаятайн на юге мухафазы Таиз — силы Саны объявили о продвижении.

Это стремительное наступление перерезает важную транспортную артерию, ведущую из Адена и Лахджа на юге, и дает контроль над горной местностью, господствующей над Баб-эль-Мандебским проливом и городом Аль-Муха на западе.

Председатель Президентского руководящего совета Рашад аль-Алими объявил из Эр-Рияда о начале широкомасштабной военной операции, получившей впоследствии название «Рассвет Йемена». Поддерживаемые Саудовской Аравией силы заявили, что операция позволила — еще до ее фактического начала — восстановить контроль над Баб-эль-Мандебским проливом и районом Зубаб. Представитель коалиции сообщил, что в операции было задействовано сто саудовских истребителей, однако военный источник в Сане опроверг эту информацию.

«Операция, проводимая сегодня под руководством Королевства Саудовская Аравия, не принесет никаких результатов. Это лишь попытка поднять подорванный боевой дух их бойцов», — сказал член политбюро движения «Ансар Аллах» Абдалла Ан-Наами.

Саудовские авиаудары продолжались в нескольких районах Йемена, затронув в том числе столицу. По данным министерства здравоохранения в Сане, удары привели к гибели женщин и детей.

«Вчера днем этот завод по производству пеноматериалов подвергся удару в ходе саудовской агрессии. Предприятие давало работу многим семьям в округе», — сказал сын владельца фабрики Мухаммед Аль-Касими.

Груды обломков и искореженное оборудование — вот все, что осталось от этого гражданского предприятия после прямого авиаудара саудовских сил. В Сане расценивают эту агрессию как продолжение атак на гражданскую инфраструктуру.

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