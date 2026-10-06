Трое госпитализированы: в Томской области автомобиль сбил медведя и перевернулся

Фото: УМВД России по Томской области

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ДТП произошло поздним вечером на автодороге «Камаевка — Асино — Первомайское».

Три человека были госпитализированы после того, как их автомобиль сбил вышедшего на дорогу медведя и перевернулся. Инцидент произошел в Томской области. Об этом сообщили сотрудники управления МВД по региону в мессенджере МАКС, по данным представителей ведомства, животное погибло.

Как сообщили в МВД, 5 октября около 21 часа на 9-м километре автодороги «Камаевка — Асино — Первомайское» 28-летний водитель автомобиля Ford Mondeo совершил наезд на медведя, вышедшего на проезжую часть. После этого машина съехала в кювет и опрокинулась.

В салоне находились два пассажира — 19-летняя девушка и 24-летний мужчина. В результате ДТП водитель и пассажиры с травмами доставлены в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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