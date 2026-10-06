«Небольшая цена»: Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса Ираном

Дональд Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса и Сан-Диего в войне с Ираном

Фото: Reuters/Nathan Howard

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Американский лидер подчеркнул, что рассчитывает на грандиозную победу, хоть и не исключает потерь.

Уничтожение Лос-Анджелеса и Сан-Диего в Калифорнии возможно в ходе военного конфликта с Ираном, допустил президент США Дональд Трамп.

«Они могут уничтожить город, пусть уничтожат Лос-Анджелес, пусть уничтожат Сан-Диего. Это очень небольшая цена, которую приходится платить», — приводит его слова ТАСС.

Говоря об угрозах крупным городам западного побережья США, Трамп выразил мнение, что их уничтожение не станет критическим препятствием для достижения национальных целей. Возможные потери и экономические издержки он назвал сопутствующими факторами вооруженного противостояния.

Президент также заявил, что хочет увидеть «грандиозную победу». По его словам, такой результат подтвердит правильность решений, принятых его администрацией.

Отдельно Трамп высказался о повышении цен на товары в условиях войны. Он охарактеризовал это как искусственное явление и назвал небольшой ценой за обеспечение безопасности мира и США.