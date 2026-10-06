Суперфуд против лишнего веса: чем полезна осенняя ягода и как ее употреблять

Фото: 5-tv.ru

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Нутрициолог Ольга Яблокова объяснила, как защитить организм от простуд, а бонусом — сделать его стройнее.

С наступлением холодов многие сталкиваются с упадком сил и повышенной восприимчивостью к простудам. Природа позаботилась о том, чтобы помочь человеку в этот период — одной из самых ценных ягод считается облепиха. О ее свойствах журналисты aif.ru побеседовали с нутрициологом Ольгой Яблоковой. По словам специалиста, этот продукт поддерживает не только иммунную защиту, но и работу сердечно-сосудистой системы, а также благоприятно сказывается на состоянии кожи и слизистых и помогает похудеть.

Сезон сбора и доступность

Плоды облепихи поспевают ближе к концу августа и сохраняются на ветвях вплоть до заморозков. Именно первые осенние недели — время, когда ягода набирает максимальную сочность, аромат и концентрацию полезных компонентов. В этот период ее особенно хорошо включать в меню: свежей, в составе напитков или в домашних заготовках. В отличие от многих экзотических культур, облепиха неприхотлива — она растет в средней полосе, встречается на дачах и в городских парках. Собрать ее можно самостоятельно либо приобрести на рынке по невысокой цене.

Состав и польза для организма

По количеству аскорбиновой кислоты облепиха обгоняет цитрусовые и черную смородину. 100 граммов ягод содержат от 200 до 600 миллиграммов витамина C, что более чем вдвое покрывает суточную потребность взрослого. Кроме того, в плодах обнаружено порядка 190 биологически активных соединений: витамины A, E, K, группы B, каротиноиды, флавоноиды, аминокислоты, органические кислоты и уникальный набор жирных кислот. Среди последних — омега-3, омега-6, омега-9 и особо ценная омега-7 (пальмитолеиновая кислота). Такой жирнокислотный профиль обычно характерен для рыбьего жира или льняного масла, но встречается в ягодах крайне редко.

Витамин C действует как антиоксидант: он предохраняет клетки от разрушения, поддерживает иммунитет, ускоряет выздоровление при инфекциях и восстановление после болезней. В паре с флавоноидами он укрепляет сосудистые стенки, уменьшает их проницаемость и стимулирует синтез коллагена — белка, отвечающего за упругость кожи, подвижность суставов и здоровье соединительной ткани.

Витамин E — еще один антиоксидант, который защищает клеточные мембраны от окислительного стресса. Он важен для репродуктивной функции, сохранения молодости кожи и профилактики раннего старения. Каротиноиды и бета-каротин поддерживают зрение, иммунитет и здоровье слизистых оболочек глаз, дыхательных путей и пищеварительного тракта.

Влияние на сердце и сосуды

Особую ценность облепиха представляет для сердечно-сосудистой системы. Жирные кислоты, в том числе омега-7, способствуют снижению уровня вредного холестерина, стабилизации давления и поддержанию эластичности сосудов. Это уменьшает вероятность атеросклероза, гипертонии и других нарушений. Научные данные свидетельствуют: регулярное употребление ягоды и продуктов на ее основе — масла, сока, экстракта — улучшает показатели работы сердца и сосудов, снижает воспалительные маркеры, повышает эластичность сосудистых стенок и нормализует давление. Разумеется, при серьезных заболеваниях облепиха не заменит медикаменты, но в рамках сбалансированного питания она служит профилактическим средством.

Контроль массы тела

Омега-7, которой богато облепиховое масло, участвует в восстановлении слизистых оболочек и кожи. Она помогает заживлять поврежденные ткани, улучшает работу желудочно-кишечного тракта и способна снижать аппетит, что косвенно сказывается на контроле веса. Фитостеролы, присутствующие в масле, регулируют липидный обмен и поддерживают нормальный уровень холестерина.

Восстановление после летнего сезона

После жарких месяцев многие отмечают упадок сил: кожа теряет влагу, волосы становятся тусклыми, появляется усталость и повышенная уязвимость перед инфекциями. Облепиха восполняет дефицит витаминов и антиоксидантов, который накапливается с наступлением коротких дней. Витамины C и E укрепляют иммунную защиту, помогая организму противостоять вирусам. Каротиноиды и полифенолы предохраняют клетки от окислительного стресса, усиливающегося при недосыпе, нервном напряжении и несбалансированном питании. Жирные кислоты омега-7 улучшают состояние кожи и слизистых, повышая их устойчивость к сухому воздуху, ветру и температурным перепадам. Тем, кто регулярно тренируется, облепиха также принесет пользу: антиоксиданты уменьшают воспаление после нагрузок, а витамин C участвует в выработке коллагена, необходимого для суставов и связок.

Способы употребления

Проще всего есть свежие ягоды. Их добавляют в творог, йогурт, каши или смузи, а из-за кислого вкуса нередко сочетают с медом, бананом или другими сладкими фруктами. Облепиховый чай — классика осеннего меню: горсть плодов заливают горячей водой, но не кипятком, чтобы не разрушить витамин C, и добавляют мед, имбирь или мяту по вкусу. Напиток согревает, укрепляет иммунитет и помогает при первых симптомах простуды.

Морс готовят так: ягоды разминают, заливают водой, доводят до кипения, остужают и процеживают. Для сладости можно положить немного меда или яблок. Пить его можно и теплым, и охлажденным.

Облепиховое масло — концентрированный источник жирных кислот и витаминов. Его принимают по чайной ложке ежедневно, используют для заправки салатов или наносят на кожу и губы для увлажнения. Лучше выбирать масло холодного отжима, без добавок и консервантов.

На зиму из облепихи делают варенье, джем, протертую ягоду с медом. Чтобы сохранить максимум пользы, плоды не стоит долго варить — лучше перетереть их с сахарозаменителем или медом в пропорции один к одному и держать в холодильнике либо заморозить порциями. Получится живое варенье, которое добавляют в чай, десерты или едят ложкой как витаминную добавку.

Кому нужна осторожность

При всей пользе облепиха подходит не каждому. Из-за высокой концентрации органических кислот она может раздражать слизистую желудка при гастрите с повышенной кислотностью и язвенной болезни в период обострения. При таких диагнозах ягоду употребляют в ограниченном количестве и только после консультации с врачом.

Аллергия на облепиху встречается редко, но возможна, особенно у людей, реагирующих на другие ягоды или растения семейства лоховых. При склонности к аллергическим реакциям начинать стоит с небольших порций и следить за самочувствием.

Таким образом, облепиха — один из самых полезных осенних продуктов. Она насыщена витамином C, антиоксидантами, редкими жирными кислотами, включая омега-7, и другими биологически активными веществами, которые поддерживают иммунитет, сердце, сосуды, кожу и слизистые. Сентябрь — лучшее время, чтобы добавить ее в рацион свежей, в виде чая, морса или заготовок на зиму.

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