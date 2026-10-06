Ясно или не очень? Какая погода ждет москвичей 6 октября

В Москве 6 октября ожидаются небольшой дождь и до +14 градусов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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В Московской области диапазон температур будет шире, чем в городе.

Облачная погода с прояснениями и местами небольшой дождь ожидаются в Москве и Московской области во вторник, 6 октября. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

В столице дневная температура составит от +12 до +14 градусов. В ночные часы воздух остынет до +6 градусов. Таким образом, разница между дневными и ночными показателями в Москве достигнет шести–восьми градусов.

В Московской области диапазон температур будет шире. Днем синоптики прогнозируют от +10 до +15 градусов, а ночью местами возможно похолодание до +4 градусов. Верхняя граница дневного прогноза для области на один градус выше, чем для столицы.

Ветер в столичном регионе будет дуть с юго-запада со скоростью от четырех до десяти метров в секунду. Атмосферное давление ожидается в пределах 746–747 миллиметров ртутного столба.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые и специалисты предупреждают о возможных последствиях мощного Эль-Ниньо, которое уже получило неофициальное название «Годзилла».

По оценке преподавателя Университета Эссекса Николаса Бойре, ожидаемое климатическое явление может оказаться самым сильным за последнюю тысячу лет. В статье для The Ecologist он предположил, что на некоторое время глобальное потепление может превысить отметку в два градуса относительно доиндустриального уровня.

Возможные последствия могут затронуть не только погоду, но и мировые рынки. В частности, автор обратил внимание на продовольствие. Приведенные им оценки аналитиков Goldman Sachs и HSBC показывают, что сильный Эль-Ниньо способен привести к росту мировых цен на продукты питания на 15% и более.

Таким образом, климатическое явление может повлиять сразу на несколько сфер — от погодных условий до стоимости продовольствия и других ресурсов.

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