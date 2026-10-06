Льготы и субсидии на ЖКХ: кому положена поддержка и как ее получить

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В России действуют два механизма снижения коммунальных расходов — фиксированные скидки и адресные компенсации.

В России существуют два разных инструмента, позволяющих снизить расходы на коммунальные услуги. Первый — льготы, то есть фиксированная скидка для отдельных категорий граждан, не зависящая от уровня дохода. Второй — субсидии, представляющие собой денежную компенсацию тем, у кого платежи за жилье превышают установленную долю семейного бюджета.

Кто вправе платить за коммуналку меньше

Как сообщает URA.RU, во всех регионах страны платить за жилое помещение и коммунальные услуги вдвое меньше могут люди с инвалидностью всех групп, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, а также жертв аварии на Чернобыльской АЭС, Героев России и СССР. Кроме того, эту льготу могут получить члены семей погибших военнослужащих

Особую категорию составляют Герои Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы — им положено стопроцентное возмещение расходов. Многодетным семьям федеральный стандарт гарантирует скидку не менее 30%, однако субъекты Федерации вправе увеличивать этот порог по своему усмотрению.

Иначе работает субсидия. Она носит адресный характер и компенсирует часть затрат, если они превышают определенную долю в семейном бюджете. Федеральный ориентир составляет 22%, но во многих регионах планку устанавливают ниже. Как пояснил профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Константин Лебедев, конкретный набор мер и условия их предоставления различаются от региона к региону, и это нормальная практика, поскольку субъекты наделены правом вводить дополнительные меры поддержки.

Как оформить государственные льготы и субсидии

Для получения льготы или субсидии необходимо подать заявление через органы социальной защиты, многофункциональные центры (МФЦ) «Мои документы» или портал госуслуг. В Москве, начиная с февраля 2026 года, оформление льгот будет производиться исключительно в электронном формате через официальный сайт mos.ru. Срок рассмотрения заявления составит пять рабочих дней.

Стоит ли ждать расширения списка получателей льгот

По мнению председателя Комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ торгово-промышленной палаты Андрея Широкова, институт субсидирования малоимущих домохозяйств в стране необходимо расширять. Эксперт предлагает отказаться от федеральной ставки в 22% и установить единый порог в 10% от совокупного дохода семьи по всей стране, а также убрать понятие нормы проживания.

Широков обратил внимание на ситуацию, когда одинокий пенсионер вынужден жить в трехкомнатной квартире и из-за большой площади не может претендовать на субсидию, даже если хотел бы переехать в меньшее жилье. По его убеждению, для малоимущих и многодетных семей нужны адресные субсидии по оплате ЖКУ.

Подобные инициативы уже обсуждались, но пока не были приняты. Эксперт считает, что платеж таких категорий граждан должен складываться из двух источников — личных средств и государственной поддержки. Это позволило бы хотя бы частично смягчить финансовую нагрузку на население. Широков также выступил за то, чтобы субсидию могли получать и те, у кого уже накопились долги по коммунальным платежам, иначе, по его словам, выбраться из них людям не удастся.

Ранее 5-tv.ru писал о поддержке пенсионеров: после 80 лет россиянам положена повышенная фиксированная выплата и надбавка на уход, их устанавливают без заявлений. Дополнительное повышение предусмотрено при наличии нетрудоспособных иждивенцев. С 2026 года периоды ухода за детьми до полутора лет учитывают без ограничения в шесть лет. Неработающим матерям-героиням с апреля 2026 года платят дополнительное обеспечение.

Пенсионеры освобождены от налога на имущество по одному объекту каждого вида, а по земельному налогу действует вычет на шесть соток. Работающие пенсионеры могут взять два оплачиваемых дня в год на диспансеризацию. Часть мер поддержки устанавливают регионы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.