Зрителям начали возвращать деньги за отмененные концерты Канье Уэста

Фото: www.globallookpress.com/Daniel DeSlover

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Некоторым покупателям возместили стоимость билетов, однако сервисные сборы они пока не получили. А это тоже деньги — и не малые.

Часть зрителей вернула деньги за билеты на отмененные концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге до официального запуска возвратов, назначенного организатором Say Agency на 12 октября. Об этом сообщают «Известия».

Продюсер из Москвы Владислава Коновалова заплатила за два билета 38 тысяч рублей, а за сервисный сбор — еще около четырех тысяч. Получив отказ в возврате, она направила досудебные претензии продавцу и организатору, подготовила иск и обратилась в Роспотребнадзор. В результате банк провел чарджбэк, вернув стоимость билетов без сервисного сбора.

Петербурженка Алена Жгун также получила деньги после претензии, обращения в Роспотребнадзор и подготовки иска. Ей возместили 17 тысяч рублей за билет, но сбор в размере 1,7 тысячи рублей не вернули.

«2 октября пришел кассовый чек о возврате, 4 октября деньги зачислились на карту. Вернул сам продавец, не банк, это видно по чеку с его кассы», — рассказала Жгун.

Она уточнила, что не отзывает иск, поскольку получила только часть потраченной суммы.

Другие покупатели продолжают ждать. Одна из зрительниц приобрела два билета на 10 октября за 77 тысяч рублей. При попытке вернуть деньги через сайт «Интикетс» она получила уведомление: сервис будет доступен только с 12 октября.

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