Экс-мэр Сочи с женой должен выплатить миллиард рублей по суду

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Алексей Копайгородский и его супруга Янина получили на двоих 24 года тюремного заключения.

Закончился один из самых громких коррупционных скандалов за последнее время. Вынесен приговор бывшему мэру Сочи и его жене, которые почти 5 лет правили главным курортным городом и все это время брали взятки, тратили бюджетные деньги и отмывали преступные доходы. Чтобы был понятен масштаб деятельности чиновника и его супруги, можно всего лишь сказать, что на двоих они получили 24 года колонии и миллиард рублей штрафа. А вот о деталях дела у корреспондента «Известий» Владислава Хлебодарова.

На скамье подсудимых — бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский и его супруга Янина. Их дочь Алиса сегодня пришла в зал суда с книгой собственного авторства — «Чужие дети».

«Алиса всю судьбу, которая была сейчас по делу, изложила все мысли, все, что она переживала, в своей книге», — сказала адвокат Янины Копайгородской Елизавета Меткина.

Копайгородского обвиняют сразу в трех преступлениях. Это растрата в особо крупном размере, получение взятки и легализация преступных доходов. По версии следствия, семья мэра завладела двумя земельными участками в Сочи общей стоимостью около 30 миллионов рублей. Помимо земли, парочка, как считает следствие, получила от девелоперов и деньги. Крупную сумму легализовали через покупку недвижимости по заниженной цене. Иронично, что, будучи чиновником, Копайгородский уделял отдельное внимание именно земельным вопросам.

«Выдача разрешений на строительство будет прекращено. Будет наведен порядок в градостроительном плане», — сказал Алексей Копайгородский.

Копайгородский почти 10 лет посвятил себя армии. В 2015 году перешел на госслужбу. Главой города-курорта он стал в 2020. Обещал изменить облик города и навести порядок.

«Побуду немного вашим гидом. Для меня это тоже впервой», — говорил он.

Копайгородский не раз встречался с жителями Краснодарского края. Бывший мэр не только выслушивал, но и обещал решать наболевшие проблемы. Вот только народ в эти красноречивые высказывания не верил.

«Проблема будет решена. Правильно говорю, Сергей Викторович? — Да».

Когда Копайгородский стал мэром, он сразу же развелся. Одиноким был недолго. Богатого холостяка очаровала самарская учительница, которая увлекалась ясновидением. Установлено, что она была пособником в растрате, посредником во время передачи взятки. Помогала супругу и легализовать деньги. А затем — подкупала свидетелей и угрожала…

Семье Копайгородских принадлежала одна из квартир в этом жилом комплексе в центре Москвы. Но это лишь один из 77 объектов недвижимости, которые Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства.

«Общую стоимость активов, куда в том числе входила квартира в этом ЖК, оценили примерно в миллиард 600 миллионов рублей. Согласно данным Генпрокуратуры, официальный доход Копайгородского с 2014 по 2023 год составил около 16 миллионов рублей. Чтобы накопить полтора миллиарда честным образом, бывшему чиновнику понадобилось бы чуть более 900 лет», — сказал корреспондент Владислав Хлебодаров.

Недвижимость, а именно квартиры, коммерческие помещения и земельные участки, находилась в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Сочи, Краснодаре и Геленджике. Кроме того, у семьи изъяли десять автомобилей. Следователи обнаружили около 60 миллионов рублей наличными, бриллианты, коллекцию редкого оружия музейной ценности, премиальные часы, дорогое вино. Жемчужина семейных ценностей — икона Николая II и бюст императрицы Александры XIX века.

«Миллионы для меня второстепенны. Забрали и забрали. Я переживаю за икону Николая II. Бюсты Николая и Александра. У нас особое отношение к царской семье», — сказала Янина Копайгородская.

Бывшего мэра Сочи приговорили к 15 годам строгого режима. Его супругу — к девяти. Также им предстоит выплатить штрафы — около полумиллиарда рублей. Их адвокаты считают это решение суда несправедливым.

«Самое главное наше несогласие с тем, что не применили в отношении Янины Александровны Копайгородской отсрочку, которая должна быть применена, поскольку она является матерью троих малолетних детей», — сказал адвокат Алексея Копайгородского Алексей Петухов.

В ближайшее время они попытаются обжаловать приговор. А пока вместо кабинета мэра Алексея Копайгородского ждет камера в колонии.

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